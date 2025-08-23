Tiny Tales Audio-books Are Now Available
Exciting to see many wonderful book now in multiple formats
Welcome to Tiny Tales Special Saturday Announcement
Exciting moments at Tiny Tales
Now we have our books available via print, e-book, and audiobooks as well. In addition, you can listen to many of the stories right here on Substack in a podcast format. Tiny Tales stories are also available on our YouTube Channel. More stories are coming out each week.
Tiny Tales Books that are currently available on Apple Books as an audiobook include:
Book 2
Life Lessons for Youth #2 Sharing, Imagination, Empathy, Social Skills, Family
https://books.apple.com/us/audiobook/life-lessons-for-youth-2-sharing-imagination-empathy/id1833259692
Book 3
Life Lessons for Youth #3: Sharing, Imagination, Empathy, Social Skills, Family
https://books.apple.com/us/audiobook/life-lessons-for-youth-3-sharing-imagination-empathy/id1832796483
Book 5
Life Lesson for Youth #5: Friendly, Respect, Gratitude, Responsibility, and Curiosity
https://books.apple.com/us/audiobook/life-lesson-for-youth-5-friendly-respect-gratitude/id1832326454
Books 6, 7, and 8
Book 6:
https://books.apple.com/us/audiobook/life-lesson-for-youth-6-adaptability-perseverance-curiosity/id1833016453
Book 7:
https://books.apple.com/us/audiobook/life-lesson-for-youth-7-31-easy-life-lessons-for-kids/id1832740829
Book 8:
https://books.apple.com/us/audiobook/life-lesson-for-youth-8-learn-the-best-character/id1833259775
